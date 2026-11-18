Qualcuno dica a Dino Ballerini, capogruppo dem a Signa (Firenze), che alle Politiche del 2022 il Pd è andato forte tra gli over 65 e che alle Europee del 2024 è stato il secondo partito tra chi ha più di 70 anni e, infine, che alle primarie del 2017 quattro votanti su dieci avevano più di 65 anni. Qualcun altro gli consigli un giro nei circoli e in quel che resta delle Feste dell’Unità: troverà tanti nati tra il 1946 e il 1964, i bistrattati boomer. Quelli che lui in un post liquida come «cancro del mondo».

Ballerini si affida al futuro: «Fra qualche anno non ci saranno più». Qualcuno di buona volontà gli sottolinei il passaggio del Manifesto dei valori del Pd in cui gli anziani sono definiti «parte attiva e creativa della cittadinanza» e, già che si trova, gli spieghi che i pensionati sono un cardine della sua parte politica. Serve anche qualcuno che lo avvisi di una questione non secondaria: mentre lui aspetta che i boomer non ci siano più, i boomer attendono le prossime Comunali per non votarlo. Un boomer(ang). Finora, c’è stato solo chi ha consigliato all’improvvido 46enne la rimozione del post che pare scritto da uno della Gen Alfa (nato dopo il 2015).