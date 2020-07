Danilo Toninelli a In Onda: "I Benetton prenditori, hanno...". Parenzo nel panico, lo blocca: "Fermo fermo fermo"

16 luglio 2020 a

"I Benetton sono una famiglia di prenditori, non di imprenditori". Danilo Toninelli, ospite di In Onda su La7, manda nel panico David Parenzo. L'ex ministro grillino delle Infrastrutture è in studio per ripetere il motivetto "Ha vinto il M5s", facendo passare l'accordo su Autostrade come equivalente alla revoca della concessione chiesto da un paio d'anni, senza fortuna, dai grillini.

“Vittoria mia e del M5s”. “Ma da ministro, anche lei…”. Benetton, pure il Fatto prende a pesci in faccia Toninelli

Luca Telese ricorda a Toninelli la difesa di Luciano Benetton: "Io non ho amministrato Autostrade". E qui l'ex ministro parte in quarta: "Guadagnava un miliardo di euro all'anno. A sua insaputa? Non sapeva cosa facevano i suoi manager di Atlantia e Aspi?". "Quindi è una vendetta?", lo incalza il conduttore. "No, è un istinto di giustizia e di rimettere le cose a posto". Quindi l'attacco diretto alla dinastia trevigiana: "Hanno creato un sistema politico, economico e mediatico". Eccola, la frase che manda in tilt Parenzo: "Fermo fermo fermo un istante. Lei c'ha l'immunità parlamentare e fa la sua giusta propaganda politica". Tira aria di querela e Parenzo mette le mani avanti.

