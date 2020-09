Beppe Severgnini a Otto e mezzo contro Di Maio: "Lei lo sa bene, il M5s è diventato partito e avete cambiato idea su tutto"

18 settembre 2020 a

a

a

"Il M5s è diventato un partito, un partito che ha cambiato idea su tutto". Beppe Severgnini, in collegamento a Otto e mezzo con Lilli Gruber, imbarazza Luigi Di Maio in diretta: "Lui lo sa bene - gli si rivolge direttamente l'editorialista del Corriere della Sera -. Avete cambiato idea su TAV, doppio mandato, vaccino, Europa. E per fortuna. Non sono stati gli unici, da Conte al Pd, ma voi siete stata medaglia d'oro".



Video su questo argomento "Toh, durante lo spoglio...": Giorgia Meloni svela la vergogna di Di Maio e Pd

Quindi un aneddoto piuttosto significativo. "Nel 2018 lei diceva 'questa Europa tra sei mesi sarà finita'. Oggi da ministro degli Esteri la considera molto importante per l'Italia. I 5 Stelle sono un partito adolescente, devono diventare ancora grandi". E Di Maio ascolta in silenzio, con la faccia da Sfinge.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.