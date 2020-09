Matteo Salvini demolisce Alba Parietti: "Sbraita sui clandestini, che figuraccia. Ammettetelo, ho pazienza". Mai così feroce

29 settembre 2020 a

Riavvolgere il nastro fino a domenica sera, quando su Canale 5 andava in onda Live-Non è la D'Urso, il programma di Barbara D'Urso. In studio si confrontavano Matteo Salvini e Alba Parietti, una a cui la Lega e il leghista piacciono il giusto (eufemismo). Si parlava di immigrazione e la Parietti, favorevole a politiche di accoglienza decisamente più "spinte" rispetto a Salvini, per sostenere tali teorie è incappata in un clamoroso scivolone, che sta facendo parecchio discutere: "Altrimenti poi come si fa a pagare il Pil?", ha chiesto. Peccato però che il Pil non si "paghi", men che meno lo pagano gli immigrati. E Salvini, velenosetto, è tornato poco fa sulla gaffe della showgirl, rilanciando sui social un video che riproponeva quanto accaduto dal titolo emblematico: "La figuraccia della Parietti". Nella clip si può risentire tutto il dibattito. Ma non è tanto quel che si è detto in studio, quanto quel che si legge in sovrimpressione mentre scorrono le immagini: "La Parietti sbraita sui clandestini. Ecco come il Capitano la sistema in 5 minuti". E Salvini, di suo pugno, nel tweet aggiunge: "Dovete ammettere che ho una certa pazienza...!".

