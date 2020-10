PiazzaPulita, rissa tra Carlo Calenda e Antonio Padellaro: "Madre Teresa di Calcutta", "Sai quanto vali?"

02 ottobre 2020 a

Volano i proverbiali stracci a PiazzaPulita, il programma di Corrado Formigli in onda su La7 giovedì 1 ottobre. Lo scontro è tra Carlo Calenda, leader di Azione, ed Antonio Padellaro, firma del Fatto Quotidiano. Ad aprire le danze è Calenda, che si scaglia contro il giornalista: "Non venire a fare Madre Teresa di Calcutta, perché lavori in un giornale che ha fatto del dileggio la sua ragione di esistenza". Frase tutt'altro che peregrina, considerato che ogni santo giorno gli editoriali del direttore, Marco Travaglio, sono una colata di insulti contro i suoi bersagli prediletti. Ma anche la risposta di Padellaro, va ammesso, è perfetta, ficcante e velenosa: "Io non sono Madre Teresa ma tu non sei Churchill, vali il 2 per cento", conclude. Colpiti ed affondati entrambi.

