L'aria che tira, Ignazio La Russa contro Vincenzo De Luca: "Battute da caserma su Briatore, gioca sporco e non pensa ai campani"

Il meloniano Ignazio La Russa contro Vincenzo De Luca a L'aria che tira. "Si faccia carico della sanità campana invece di giocare sporco", tuona il colonnello di Fratelli d'Italia in collegamento con Myrta Merlino. Il tema, ovviamente, è la lotta all'epidemia di coronavirus che vede la Campania in grave difficoltà in queste settimane. Il governatore Pd "ha avuto un successo incredibile di voti - premette La Russa -, ha detto che era tutto a posto, ha polemizzato con Flavio Briatore che era malato con una battuta da caserma".

"De Luca uomo di mer***a". Dagospia durissimo contro Massa: "Levategli il vino"

Il riferimento è a quella "prostatite ai polmoni" con cui, in agosto, De Luca ironizzava sulle condizioni di salute del manager del Billionaire. Allora la Campania era Covid-free o quasi, oggi è nell'occhio del ciclone con i reparti di terapia intensiva a rischio saturazione.

E proprio su questo prosegue La Russa, attaccando stavolta il governo: "Il piano di aumento di posti in terapia intensiva è stato realizzato solo al 33%. Va bene anche la mascherina, ma benedetto Dio fate il vostro dovere senza chiedere solo sacrifici agli italiani - conclude La Russa - e il dovere di chi ci governa è fare prevenzione".

