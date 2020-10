Stefano Bonaccini travolge il giornalista Rai: "Cos'è che avrei detto io?". Reazione furiosa, il gelo in diretta

15 ottobre 2020 a

"Cos'è che avrei detto io?". Stefano Bonaccini è in collegamento con Rainews 24 e una sua frase riportata (male) dal giornalista in studio lo fa scattare come una molla. In pochi secondi, il governatore Pd dell'Emilia Romagna cambia letteralmente volto, si trasfigura e alza la voce. Il conduttore, intimorito, gli legge l'agenzia di stampa che riportava una sua dichiarazione: "Dove comanda lo Stato le cose non funzionano bene". "Ognuno deve far bene il suo lavoro, cercate di farlo anche voi giornalisti. Io ho detto che laddove ci sono i decisionisti capipopolo le cose non vanno molto meglio, è un bel po' diverso da come l'ha detto lei". E nello studio Rai cala il gelo.

