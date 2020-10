Roberto Fico riprende Vittorio Sgarbi: "Si metta la mascherina". E si scatena l'inferno alla Camera

22 ottobre 2020 a

Alla Camera è ancora Vittorio Sgarbi-show contro la mascherina, obbligatoria ovviamente anche all'interno di Montecitorio. Ma il critico d'arte non la vuole indossare e, per questo, si scontra con il presidente, il grillino Roberto Fico. È bastato un invito di quest'ultimo a indossare la mascherina per scatenare Sgarbi: "Per non portare la mascherina, le porterò un certificato medico", ha premesso Sgarbi. E ancora: "L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, non sulla sanità". Dunque, il critico d'arte ribadisce: "Purtroppo mi farò fare un certificato medico perché ho problemi di respirazione e sono uno di quelli che potrebbe non portarla secondo il Dpcm. Lo porterò a lei, illustrissimo signor Fico". "Allora lo porti", ha ribattuto il presidente. "Sicuramente, potrò parlare senza censura", ha concluso Sgarbi il battibecco.

