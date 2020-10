Massimo Giletti a Non è l'Arena, volta le spalle a De Magistris: "Rimango basito, siamo a novembre!"

26 ottobre 2020 a

"Io rimango basito". Massimo Giletti affronta a Non è l'Arena il tema del caos tamponi in Campania con il sindaco Luigi De Magistris in collegamento, e non nasconde il suo sconcerto da giornalista e cittadino. "In Campania è da febbraio che si poteva agire, siamo a novembre, siamo a novembre, io non lo so...", esclama allargando le braccia e voltando le spalle al sindaco, platealmente.

"Approfitto che c'è il viceministro Sileri - replica De Magistris -: è normale in un momento in cui il presidente di Regione annuncia in tv che vuole fare zona rossa a Napoli, le è normale che io sindaco che rappresento 3 milioni e mezzo di persone non partecipi all'unità di crisi? Il governo assuma il coordinamento della Campania, perché la situazione è fuori controllo. Non so più come dirvelo".

