Garlasco, la bomba di Giletti: "Cosa hanno trovato sull'unghia mai toccata"

Un mistero nel mistero. A Lo Stato delle Cose si parla del delitto di Garlasco. E, più in particolare, sul giallo dell'unghia di Chiara Poggi. "Sull’unica unghia che non è stata toccata e analizzata dai Ris all’epoca, è stato trovato molto dna riconducibile alla linea familiare di Andrea Sempio. Quella è un’unghia che non è stata toccata e analizzata. Non la fa pensare?", ha detto il conduttore all'avvocato Liborio Cataliotti, che alcune settimane fa ha sostituito Massimo Lovati nella difesa di Sempio.
"E questo dato lei da dove lo ricava? Certamente non lo ricava dalla perizia Albani", ha risposto Cataliotti, con Giletti che ha spiegato: "È un’indiscrezione che ho avuto". A quel punto il conduttore di Rai 3 ha rincarato la dose: "Ma come può essere accaduto che il Dna riconducibile alla linea maschile della famiglia Sempio sia finito proprio sulle unghie della vittima?".
L’avvocato: "Noi del pool difensivo non ci siamo fermati al dato giuridico. Sarebbe facile trincerarci dietro questa valutazione giuridica, ma abbiamo voluto prendere in considerazione anche l’ipotesi – che non è scellerata ed è possibile – che tale valutazione, seppure sia non replicata, un valore ce l’abbia, sia pur come prova o come indizio che ci sia stato un contatto – non sappiamo di quale natura – fra una superficie toccata da Chiara Poggi e una toccata da Andrea Sempio. Ecco perché, proprio per mera chiarezza e per non difenderci dal processo e offrire una verità alternativa – il che ci sembra terribilmente serio e non contraddittorio come qualcuno ha detto – stiamo predisponendo la nostra perizia sui possibili punti di contatto indiretto".