Garlasco, la bomba di Giletti: "Cosa hanno trovato sull'unghia mai toccata"

Un mistero nel mistero. A Lo Stato delle Cose si parla del delitto di Garlasco. E, più in particolare, sul giallo dell'unghia di Chiara Poggi. "Sull’unica unghia che non è stata toccata e analizzata dai Ris all’epoca, è stato trovato molto dna riconducibile alla linea familiare di Andrea Sempio. Quella è un’unghia che non è stata toccata e analizzata. Non la fa pensare?", ha detto il conduttore all'avvocato Liborio Cataliotti, che alcune settimane fa ha sostituito Massimo Lovati nella difesa di Sempio.

"E questo dato lei da dove lo ricava? Certamente non lo ricava dalla perizia Albani", ha risposto Cataliotti, con Giletti che ha spiegato: "È un’indiscrezione che ho avuto". A quel punto il conduttore di Rai 3 ha rincarato la dose: "Ma come può essere accaduto che il Dna riconducibile alla linea maschile della famiglia Sempio sia finito proprio sulle unghie della vittima?".