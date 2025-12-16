Lo Stato delle Cose, Giletti sbotta in diretta: "Pregherei dietro le quinte..."

"Allora, io capisco che la Roma sta giocando, però pregherei dietro le quinte se riusciamo a dare un po' di serenità": Massimo Giletti si è lasciato andare a un duro sfogo durante la diretta de Lo Stato delle Cose su Rai 3. Il conduttore stava parlando del delitto di Garlasco, con diversi ospiti in studio, quando, evidentemente disturbato dal baccano dietro le quinte, ha interrotto tutto e si è messo a rimproverare i responsabili del rumore: "Perché per un conduttore, già senza monitor e anche col pasticcio che la Roma sta giocando, è un po' un problema".

I giallorossi, in effetti, giocavano ieri contro il Como proprio mentre andava in onda la trasmissione. I tecnici dietro le quinte sarebbero esplosi in un urlo liberatorio quando Wesley ha bucato la difesa del Como, regalando alla squadra di Gasperini i tre punti della vittoria. Del resto, si trattava di una partita importante per la squadra, chiamata a risollevarsi dopo le due sconfitte in campionato contro Napoli e Cagliari.

La diretta della trasmissione, poi, è andata avanti senza ulteriori intoppi. Quell’episodio, però, ha diviso il pubblico: se da una parte ha fatto sorridere soprattutto i tifosi della Roma, dall'altra ha scatenato anche reazioni diverse sul web. Dalla Francia, per esempio, hanno ironizzato: “Caro Giletti, fattene una ragione. Il 90% dei tecnici che lavorano in Rai è romanista“.