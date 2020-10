Giulia Grillo insulta Lucia Borgonzoni a Omnibus: "Inaccettabile! Becera", ecco che roba sono i giallorossi

27 ottobre 2020 a

a

a

Il modus operandi dei giallorossi? Negare sempre, negare tutto. Un fulgido esempio arriva dalla puntata di Omnibus, su La7, di martedì 27 ottobre, dove si confrontano la grillina Giulia Grillo e la leghista Lucia Borgonzoni. La seconda punta il dito contro il dpcm, rilanciando una critica condivisa da molti, per esempio anche da Matteo Renzi e da altri esponenti della maggioranza: "Si sono chiusi luoghi sicuri come i teatri invece che investire nei trasporti", sottolinea la Borgonzoni. Lapalissiano, palese, drammaticamente vero. E la Grillo che fa? Semplice, insulta. In mancanza di risposta migliore, sparacchia: "Non lo accetto! Fa becera strumentalizzazione", si scalda. E il modus-operandi è servito...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.