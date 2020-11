Marco Travaglio a Otto e mezzo: "Conte? Giusto navigare a vista". Paolo Giordano, smentita a tempo di record

03 novembre 2020 a

"Quattro Dpcm in 4 settimane. Difficile dare torto a Matteo Salvini". Per Lilli Gruber il governo è in affanno e naviga a vista, proprio come accusa il leader della Lega, e ne chiede conto a Marco Travaglio, in collegamento con Otto e mezzo. "Comodo stare in poltrona e dire che è tutto sbagliato. In un'emergenza l'unica cosa da fare è navigare a vista", è la replica del direttore del Fatto quotidiano, che lascia basiti gli altri interlocutori.

Il fisico e scrittore Paolo Giordano lo smentisce a tempo record: "Non sappiamo prevedere, non dobbiamo navigare a vista. Nel collasso di certe aree in questo momento, non c'era nulla di imprevedibile. Era totalmente prevedibile un mese fa, quando c'è stato il primo Dpcm. Invece continuiamo a presentare le cose come una sorpresa nella curva dei contagi. Non è così".







