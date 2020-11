Edward Luttwak a DiMartedì gela Sileri: "Ho sentito una cosa allucinante". Floris si ribella in diretta

04 novembre 2020 a

"Sono terrorizzato". Edward Luttwak, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì, "gela" in diretta il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri. "Ho sentito una cosa allucinante questa sera. Il governo italiano ha detto che nessuno perderà il suo lavoro. Siamo in un momento di trasformazione economica, se io non posso licenziare in una vecchia attività a Genova per aprire una nuova a Napoli, come fa questa economia a cambiare? La lezione di questa pandemia è che società flessibili gestiscono i problemi meglio di società rigide", è l'appunto dell'analista americano.

"Scusi ma gli Usa sono flessibili e hanno gestito bene la pandemia? Hanno il numero più alto di morti del pianeta...", è l'appunto polemico di Floris.

