Bersani da Floris, applausi alla Meloni e lui rosica: "Mamma mia"

La regia mostra quei pochi, clamorosi secondi e l'ex segretario del Pd , per dirla con un gergo tecnico della politica, "rosica" da matti. "Fantastico... Mamma mia ... - mormora portandosi le mani sul volto platealmente, in segno di disappunto e sconcerto - Vabbè i commercialisti... E' chiaro che il governo gli dà del lavoro quindi figurati. Però intanto quei commercialsiti lì che applaudono forse l'hanno letto l'articolo della Costituzione che dice ' progressività della tassazione '. E loro sanno, sanno...".

Ovazione per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni da parte della platea della Nuvola, dove è in corso l'...

Floris interrompe il climax di tensione drammatica introducendo Corrado Augias, che si sta sedendo davantia Bersani (e non certo per fargli da contraltare o 'difendere' il governo). Poi si riprende di slancio.



"Loro sanno che tra flat tax, cedolari secche, sostituto d'imposta, il 60% delle varie prestazioni fiscali è fuori dalla progressività". Quindi la sparata: "Un professionista che ha la flat tax, due appartamenti, una milionata di euro sui fondi d'investimento e così via... Sono tutti forfait, eh? Un pensionato... è tutto progressivo, più prende e più paga. Ma la Costituzione dice progressività! Così salta il sistema! Perché se fai il Fisco a pezzettini, farai la sanità a pezzettini!". E scatta l'applauso del pubblico in studio.