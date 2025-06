DiMartedì, Michele Santoro stronca la sinistra: "Ecco la verità sui Referendum"

Nonostante la batosta alle urne, la sinistra rivendica una presunta vittoria al Referendum dello scorso 8 e 9 giugno. Secondo il Pd, per esempio, il numero degli italiani che ha votato a favore delle loro proposte supererebbe il dato di quelli che hanno appoggiato il governo Meloni alle scorse Politiche. Una circostanza ampiamente smentita dai numeri. E anche da Michele Santoro che a DiMartedì, il talk show politico di La7 condotto da Giovanni Floris, ha smontato la propaganda creata ad hoc da Elly Schlein.

"La sinistra non è che può andare lì e dire: 'ho preso 14 milioni di voti'. Ma che avete preso? 14 milioni di che? Cioè non è che loro possono trasferire sul piano politico un voto che è stato un voto diverso che si è sviluppato su quei quesiti che la gran parte degli italiani non hanno proprio capito - ha detto Santoro -. A parte quello sulla cittadinanza... quello sarebbe stato un tema da portare anche nelle piazze, dovunque. Ma la verità è che questi politici che hanno proposto il Referendum... a parte il sindacato cioè Landini che una sua rete sociale ce l'ha... però l'ha mobilitata come se dovesse fare uno sciopero".