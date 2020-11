Massimo Giletti a Non è l'Arena contro il grillino Castaldo: "In Francia 15 miliardi alle attività in crisi, in Italia 5. Perché?"

09 novembre 2020 a

A Non è l'Arena si parla di crisi economica legata al nuovo Dpcm e Massimo Giletti sbatte in faccia all'eurodeputato grillino Fabio Massimo Castaldo la verità, cruda, dei numeri. In collegamento c'è un gruppo di ristoratori, furiosi per le misure prese dal governo. Castaldo, da Bruxelles, commenta così: "Sono figlio di un piccolo ristoratore, capisco benissimo la vostra situazione. Questa è una crisi europea, globale. Il governo ha fatto due decreti Ristori e io spingerò per aumentare queste misure, anche a favore delle categorie rimaste aperte ma fortemente penalizzate dalle chiusure. Ma il primo miliardo di euro è stato liquidato in 9 giorni"

"Scusi Castaldo - lo interrompe Giletti -, perché la Francia ha stanziato 15 miliardi e l'Italia 5? Parliamo di cifre sostanziali, se io fossi un ristoratore forse sarei innervosito anch'io". La risposta dell'esponente del M5s lascia a desiderare: "Io sono favorevole a fare ulteriori scostamenti sul bilancio se necessario, ma il debito pubblico della Francia non è quello che l'Italia si trascina da decenni".. "Sono italiani anche loro - lo incalza l'ex ministra Nunzia De Girolamo, difendendo i ristoratori -, se dite che la Francia non ha il nostro debito loro si inc***o ancora di più".

