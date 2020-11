Dritto e Rovescio, Giuseppe Cruciani zittisce Gaetano Pedullà: "Fondamentale cosa?", poi Del Debbio infierisce

13 novembre 2020 a

Un succoso momento di televisione a Dritto e Rovescio, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio su Rete 4. La puntata è quella di giovedì 12 novembre, si torna a parlare del bonus-monopattino erogato dal governo al tempo del coronavirus. Molto critico Giuseppe Cruciani, ospite in studio: "Fondamentale questo bonus monopattino", commenta sarcastico. Ma in difesa della bislacca iniziativa ecco che si schiera Gaetano Pedullà, sempre molto "tenero" col governo: "Posso dire che è fondamentale...". Ma Cruciani lo incalza e lo interrompe: "Fondamentale cosa?". "Mettere nelle città una migliore mobilità sostenibile", risponde Pedullà. Cruciani non si trattiene: "Dai su... servivano altre cose, i monopattini non cambiano la mobilità di una città importante". Tesi che Del Debbio condivide: "Le cose andrebbero fatte un pochino meglio". Insomma, Pedullà sotto assedio.

