Non è l'arena, Daniele Leali urla contro la De Girolamo: "Lei sarà querelata"

07 dicembre 2020 a

"Lei sarà querelata". Daniele Leali, amico di Alberto Genovese, si scaglia contro Nunzia De Girolamo a Non è l'Arena su La7. "La ragazza che dice di essere stata violentata è una tossicodipendente, non l'ha obbligata nessuno ad assumere droga", spiega Leali in collegamento da Bali. "Quella ragazza che è stata violentata da un depravato è una tossicodipendente e lei che usa droga è un bravo ragazzo", lo contesta la De Girolamo.

E Leali esplode: "Non ho detto nulla, mai detto, io ho detto che c'è droga che gira", "Lei lo ha detto la scorsa puntata, a Corona", "Lei dice il falso e sarà querelata. Si riguardi la puntata". "Lei non assumeva droga?", "Lei non è un magistrato, non mi faccia domande. Moralista! Non può accusare le persone innocenti".







