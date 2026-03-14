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Garlasco, controffensiva della famiglia Cappa: pioggia di denunce, nel mirino anche Giletti

sabato 14 marzo 2026
Garlasco, controffensiva della famiglia Cappa: pioggia di denunce, nel mirino anche Giletti

1' di lettura

Parte la controffensiva della famiglia Cappa: una pioggia di esposti in procura. Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa Poggi, zia di Chiara Poggi, e le figlie gemelle Paola e Stefania hanno scelto la via giudiziaria per reagire a quello che considerano un assedio mediatico. Secondo quanto riportato, sarebbero oltre cinquanta le denunce depositate alla Procura di Milano contro giornalisti, blogger, profili social e programmi televisivi finiti nel mirino per aver rilanciato, con la riapertura del fascicolo a Pavia, ipotesi e testimonianze già emerse in passato.

Nel mirino della famiglia ci sarebbe quello che viene definito il "circo mediatico", alimentato da "illazioni dei complottisti". Le contestazioni riguarderebbero in particolare ricostruzioni tornate al centro del dibattito pubblico, comprese le versioni di Marco Muschitta e Gianni Bruscagin, considerate da tempo prive di fondamento.

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Tra i nomi indicati negli esposti figurerebbero Massimo Giletti e Olga Mascolo, volto di Storie Italiane su Rai 1, oltre all’ex maresciallo Francesco Marchetto e all’avvocato Antonio De Rensis, difensore di Alberto Stasi, che secondo alcune ricostruzioni sarebbe chiamato in causa insieme alla stessa Mascolo.

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I Cappa respingerebbero soprattutto i tentativi di collegare le gemelle a moventi alternativi, comprese le teorie retrostanti al Santuario della Bozzola. In base a indiscrezioni circolate nelle ultime ore, la famiglia arriverebbe inoltre a ipotizzare un "depistaggio organizzato", cioè un’azione coordinata finalizzata a ostacolare i nuovi approfondimenti disposti dalla Procura di Pavia e a spostare l’attenzione dai veri responsabili.

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