Garlasco, controffensiva della famiglia Cappa: pioggia di denunce, nel mirino anche Giletti

Parte la controffensiva della famiglia Cappa: una pioggia di esposti in procura. Ermanno Cappa, la moglie Maria Rosa Poggi, zia di Chiara Poggi, e le figlie gemelle Paola e Stefania hanno scelto la via giudiziaria per reagire a quello che considerano un assedio mediatico. Secondo quanto riportato, sarebbero oltre cinquanta le denunce depositate alla Procura di Milano contro giornalisti, blogger, profili social e programmi televisivi finiti nel mirino per aver rilanciato, con la riapertura del fascicolo a Pavia, ipotesi e testimonianze già emerse in passato.

Nel mirino della famiglia ci sarebbe quello che viene definito il "circo mediatico", alimentato da "illazioni dei complottisti". Le contestazioni riguarderebbero in particolare ricostruzioni tornate al centro del dibattito pubblico, comprese le versioni di Marco Muschitta e Gianni Bruscagin, considerate da tempo prive di fondamento.