Matteo Salvini contro Gianfranco Librandi: "Robe da matti, per voi è peggio lui o Danilo Toninelli?"

A distanza di qualche giorno, continua a tenere banco il delirio di Gianfranco Librandi a Dritto e Rovescio, la trasmissione di Paolo Del Debbio in onda su Rete 4, dove il deputato di Italia Viva si era scagliato contro Giovanni Donzelli di Fratelli d'Italia affermando che "l'Africa è il futuro" e che "i tuoi nipoti andranno a pulire i cessi degli africani". Fuori controllo, Librandi, come accade spesso e volentieri. Parole che hanno attirato numerose critiche, tra cui anche quelle di Daniela Santanchè. Ma ora anche Matteo Salvini si scaglia contro il renziano, rilanciando sui social un estratto del suo monologo e commentando: "Roba da matti... Non so se è peggio Librandi o Toninelli, voi che dite?". Un sondaggio provocatorio, quello del leader della Lega, che punta il dito anche contro Danilo Toninelli, il grillino che si è "distinto" negli ultimi giorni per la surreale sequela di "non ricordo" offerta nel corso dell'udienza preliminare del processo Gregoretti a Catania a carico proprio del "sequestratore" Salvini.

