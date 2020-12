Vittorio Sgarbi, rissa con Virginia Raggi: "Una cameriera che spacca piatti, non deve lavorare", "Vergognati"

23 dicembre 2020 a

a

a

Vittorio Sgarbi contro Virginia Raggi. Succede ancora e questa volta in occasione della presentazione dei candidati presidenti dei 15 Municipi di Roma. "Secondo me - ha detto il critico d'arte - prima di fare il sindaco era una cameriera nell’ufficio di avvocati e guadagnava 600 euro al mese”. Una frase a cui è seguita la dura replica della sindaca nuovamente in corsa per il Campidoglio: “Io nella mia vita ho lavorato. E tra le tante cose ho fatto anche la cameriera. Che è un lavoro più che dignitoso", ha scritto su Twitter per poi proseguire: "Dovresti avere rispetto per chi si guadagna da vivere ogni giorno con fatica e onestà, soprattutto in questo momento. Vergogna”.

"Dimmi che cosa posso mangiare". Sgarbi demolisce Speranza, ministro in delirio di onnipotenza?

Ma la prima cittadina è in buona compagnia. A prendere le sue difese anche Luigi Di Maio: “Non ho l’abitudine di rispondere a Vittorio Sgarbi, lo sapete. Sorprende come una persona di cultura riesca ad essere così volgare e offensiva. Non è il nostro stile. Non è nemmeno lo stile di Virginia Raggi, che gli ha risposto da signora. Farsi le ossa sul lavoro è infatti una cosa onorevole e dignitosa, di cui andare fieri. Basta attaccare Virginia, basta offenderla, basta insulti. Chiediamo rispetto". Finita? Neanche per sogno. Sgarbi ha infatti voluto precisare le parole da lui pronunciate: "Quelli come te non dovrebbero lavorare, visto come hai ridotto Roma. Ti lascerei a casa, con il reddito di cittadinanza. Chissà quanti piatti avrai rotto, come cameriera, lavoro dignitoso, ma che richiede abilità. Vergognati tu, sindaca per caso di una città umiliata".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.