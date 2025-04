Vittorio Sgarbi, la foto dall'ospedale rimossa: l'ultimo mistero

Un nuovo giallo intorno a Vittorio Sgarbi. Il ritorno sui social del professore, politico e critico d'arte nelle scorse ore aveva fatto tirare un sospiro di sollievo a molti. Poi però la foto pubblicata dalla compagna Sabrina Colle è stata rimossa, generando nuovi dubbi tra i fan dell'ex sottosegretario alla Cultura.

Ricapitoliamo: nel pomeriggio di lunedì la Colle pubblica la foto di Sgarbi affacciato a una finestra del Policlinico Gemelli di Roma, dov'è ricoverato da settimane per curare le complicazioni legate a una grave forma di depressione ammessa dallo stesso ex parlamentare. Sempre al Gemelli, Sgarbi aveva condiviso per qualche giorno la degenza con Papa Francesco. Ed è la Papamobile che sta trasportando il feretro del Pontefice argentino, sabato mattina in una Capitale affollata da 200mila fedeli, che il Vittorio nazionale guarda affacciandosi al davanzale, prima di venire dimesso e poter tornare a casa.