L'aria che tira, Danilo Toninelli umiliato dal renziano Migliore: "Ma quale tavolo?". Il grillino non sa di cosa parla

"Ma quale tavolo?". Tra Gennaro Migliore e Danilo Toninelli volano stracci a L'aria che tira su La7. In collegamento con Myrta Merlino l'esponente di Italia Viva attacca sul Recovery Plan: "Capisco i motivi per i quali Toninelli rientra nel dibattito pubblico dopo un po' di tempo, ma quale tavolo? Il tavolo che alle 2 di notte si doveva convocare per votare il Recovery Plan alle 9 di mattina? Hanno lavorato un po' troppo silenziosamente i colleghi del Movimento 5 Stelle, perché non se n'era accorto nessuno, non avevano neanche letto il Recovery Plan".

Quindi l'affondo sui 5 Stelle. "Il Mes di cui parla Toninelli è un'altra cosa, la sanità in questo momento non ce la fa". E l'ex ministro dei Trasporti, dopo aver cercato di intervenire, ascolta in silenzio.







