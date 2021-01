Non è l'Arena, David Parenzo dà del voltagabbana a Guido Crosetto? Il Gigante lo spappola con una frase

25 gennaio 2021 a

Tutta la spocchia di David Parenzo. Siamo a Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti in onda su La7, la puntata è quella di domenica 24 gennaio. E Parenzo si confronta con Guido Crosetto sulla crisi di governo, sui transfughi e sui tentativi di Giuseppe Conte. David, ovviamente, difende in tutto e per tutto il premier e le sue manovre: obiettivo, vietare ad ogni costo che il centrodestra governi o vada al voto, vincendolo. E così, rivolgendosi a Crosetto, per difendere le scelte dei voltagabanna, afferma: "Siamo in un sistema proporzionale puro in cui ognuno si fa i fatti suoi. Tu sei stato direttore della Padania, poi sei finito alla Rai grazie alla Lega, poi hai fatto le trasmissioni a favore dei 5stelle e ti hanno candidato... sei uno splendido ego", si è prodigato Parenzo in una ricostruzione a tratti fantasiosa. Ma a Crosetto, per liquidarlo, basta una semplice frase: "Vengo io con la mia tesi... poi tutti gli altri". Parenzo colpito e affondato.

