Otto e mezzo, Lilli Gruber gela Alfonso Bonafede: "Perché scusi?". Domanda su Salvini, grillino in tilt

"Matteo Salvini sembra l'azionista di maggioranza di questo governo". "E perché scusi?". Lilli Gruber domanda e Alfonso Bonafede si arrampica sugli specchi. "Esterna tutti i giorni, più volte al giorno - sottolinea con un tocco di perfidia la padrona di casa a Otto e mezzo, su La7, a proposito del leader della Lega -. Sul Covid il ministro della Salute Roberto Speranza ha confermato una linea rigorista, mentre Salvini continua a chiedere più aperture". Seduto davanti a lei c'è l'ex ministro della Giustizia grillino: "Sinceramente sono più interessato a quello che fa il governo che a quello che dice Matteo Salvini", prova a svicolare Bonafede.

La Gruber incalza: "Ma voi di che linea siete? Rigorista o aperturista?". "Siamo dell'unica linea possibile, di fronte a una pandemia occorre ascoltare quello che ci dice la comunità scientifica e agire di conseguenza. E anche la discontinuità tra il governo Conte e il governo Draghi, di fronte a una pandemia non resta che muoversi con responsabilità e serietà".

"Insomma lei non è preoccupato per il protagonismo di Salvini...". "No, non mi interessa più che altro". Qualcuno però faticherà a credergli, anche a Palazzo Chigi.

