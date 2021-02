Otto e Mezzo, Massimo Caccari: "A cosa serve davvero Mario Draghi". Lilli Gruber: "Perché dici così?"

18 febbraio 2021 a

a

a

“Perché dice che non vedremo mai le riforme?”. Così Lilli Gruber si è rivolta a Massimo Cacciari, che anche a Otto e Mezzo su La7 ha ribadito la sua linea su Mario Draghi, che avrebbe una scadenza temporale di un anno, all’interno del quale dovrà limitarsi a fare poche cose ma buone. “Dovrà fare un piano per la ripresa da presentare in Europa ben costruito, a differenza delle bozze che ci è capitato di leggere in passato”, ha esordito l’ex sindaco di Venezia.

"Ma cosa vuole che faccia Draghi?". Cacciari svela il destino del premier. "Dove sarà tra un anno"

Il quale ha poi aggiunto altri due punti cruciali: “Un piano di assistenza poderoso nei confronti delle categorie più colpite e una manovra di bilancio che distribuisca equamente il peso dei sacrifici che questa pandemia ha comportato. Già se riesce a fare queste cose sarebbe tantissimo, paradossalmente mi auguro che neanche parlino di riforme”.

"Draghi non può dirlo ma io sì". Cacciari? La più cupa profezia sul nuovo premier: non solo Covid, un rovinoso fallimento

E a questo punto Cacciari si è scaldato, tanto che la Gruber non è riuscita a “intromettersi”, lasciandolo sfogare: “Farebbero schifezze come negli ultimi anni, con una maggioranza di questo genere non si possono fare riforme su giustizia, scuola e immigrazione. Di quest’ultima non se ne parla più, fino a un anno e mezzo fa era il tema principale. Ma scherziamo? Hanno già fatto abbastanza pasticci. Draghi ha l’emergenza che è una grandissima partita da giocare da qui all’elezione del presidente della Repubblica, il resto è solo retorica”.

"Lo ha detto 10 volte, Draghi imbarazzante e insopportabile": Sgarbi a valanga, la parola che lo fa sbroccare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.