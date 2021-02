Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani a valanga su Karima Moual: "Una volta che accogli i migranti sei già fot***to"

26 febbraio 2021 a

Il tema immigrazione divide Karima Moual e Giuseppe Cruciani, e a Dritto e rovescio gli animi si scaldano. In studio da Paolo Del Debbio, la giornalista analizza lo scenario che ci attende, con Mario Draghi a Palazzo Chigi e Luciana Lamorgese confermata al Viminale, ma con Matteo Salvini nella nuova maggioranza. "Draghi non si farà dettare l'agenda da Salvini, seguirà la linea della Lamorgese che non è la Boldrini e che anzi ha spesso seguito quella di Salvini. Draghi ha puntato sui rimpatri e sul ricollocamento europeo ma non ha parlato di integrazione, non è un governo spostato a sinistra ma sarà una politica emergenziale".

A questo punto interviene Cruciani, conduttore della Zanzara: "Tu sei sempre stata favorevole all'accoglienza di qualsiasi barcone...". "Chi? Ma dai Cruciani, ma quando mai?", si scalda la Moual. "Tu prima hai detto 'io non posso accettare che arrivino clandestini'. Invece quelli che arrivano da Ong e barchini devi identificarli e accertare se siano rifugiati, migranti economici...".

Cruciani sbotta: "Ma lì sei già fot***to. Una volta che li accogli sei fregato". "Ma non sono merce, Cruciani, stiamp parlando di persone". "C'è il traffico di esseri umani! - le ricorda Cruciani - la politica vostra, quella che tu sostieni, ha fatto arricchire un sacco di persone". "Posso dire che fai tenerezza?". Del Debbio è costretto a intervenire: francamente impossibile trovare una sintesi.

