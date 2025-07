Pd, scandalo nelle Marche: "Soldi per film mai girati"

Film finanziati ma mai usciti. Lo scandalo arriva nelle Marche ed è indubbiamente tra i protagonisti della campagna elettorale in vista del voto di settembre. A denunciare l'accaduto è Antonio Baldelli. L'esponente di Fratelli d'Italia ha anche annunciato un'interrogazione parlamentare. Nel mirino due produzioni in ricordo di Ivan Graziani, cantautore di origini abruzzesi ma legato alle Marche. Il documentario Cavalieri del Lavoro ottiene nel 2019 un finanziamento per 260mila euro. La Regione, ai tempi, era governata dalla giunta dem guidata da Luca Ceriscioli.

Nel luglio dello stesso anno - ricostruisce la vicenda Il Secolo d'Italia -, la Svim (Sviluppo Marche a guida Avs), che oggi si chiama Svem, stanzia 200mila euro per un prodotto doppione che ha lo stesso titolo, riscontrando però un avviso del Servizio Turismo sulla sovrapposizione tra i due progetti. Poi la Svim sigla un "contratto di associazione in partecipazione con la Vr Worlds", cioè la casa di produzione di Cavalieri nel vento, per produrre un docufilm dal titolo leggermente diverso, Cavalieri nel vento: noi non moriremo mai, con un contributo di 200 mila euro.

Stando a Baldelli si tratterrebbe dello stesso soggetto, per quanto diversa sia la natura del prodotto. Finita qui? Niente affatto. La società di produzione in questione "risulta amministrata da persona ultraottantenne mentre la sede legale della società appare fissata in un immobile non compatibile con l’attività di produzione audiovisiva che sembrerebbe destinato a deposito". Il prodotto, infatti, non è mai andato in onda.