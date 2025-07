Tasse, tsunami su Sinner dopo Wimbledon: quanto "perde"

Vista la sua residenza nel Principato di Monaco, Sinner non subirà altre decurtazioni. Iga Swiatek invece, la tennista polacca che ha vinto il singolare femminile del torneo inglese, risiede in Polonia, dove vive, e lì dovrà decurtare un ulteriore 4% alla somma vinta, scendendo sotto i due milioni di euro. Pure la finalista del torneo femminile, Amanda Anisimova, dovrà pagare tasse aggiuntive, dal momento che gli Stati Uniti richiedono il pagamento di imposte aggiuntive.

Un montepremi da tre milioni e mezzo di euro quello che Jannik Sinner si è portato a casa dopo la vittoria a Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Una cifra altissima, che però non finisce tutta nelle tasche del campione azzurro. I tennisti subiscono la tassazione dei premi nel paese doveva disputano l'evento sportivo. Quindi Sinner dovrà pagare le tasse in Inghilterra per Wimbledon subendo una decurtazione del 45%, come spiega Fanpage. Deducendo le spese, però, si arriva a un taglio del 36%, dunque a una perdita di oltre un milione e quattrocento mila euro.

In realtà, però, il premio economico non è nulla rispetto al valore che questa vittoria ricopre per Sinner e per tutti coloro che hanno trionfato sull'erba inglese in precedenza. Lo stesso Sinner, al termine del match, ha detto che quello era il suo sogno.