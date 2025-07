Jannik Sinner, il primo maestro lascia senza parole: "Ha sacrificato tutto"

"Che sarebbe potuto diventare un ottimo giocatore era innegabile, ma mai avrei pensato che arrivasse dove è ora. In finale Jannik ha dominato Alcaraz. Già dal secondo set in poi Alcaraz non sapeva più cosa fare, Jannik l’ha messo sotto pressione": a parlare è Heribert Mayr, maestro di tennis di Jannik Sinner nel periodo dai 7 ai 13 anni. Sentito da Fanpage, il coach ha rivelato cosa direbbe oggi a quel ragazzino: "Gli farei gli auguri e i complimenti, perché con la sua volontà e con la sua grinta, con la sua voglia è riuscito a essere il numero uno del mondo, ovviamente facendo grandi sacrifici: dalla sua gioventù ha avuto niente, proprio zero, ha sacrificato tutta la sua giovinezza. Gli altri uscivano, lui era sempre ad allenarsi, doveva andare a letto presto".

Mayr ha spiegato di averlo visto l'ultima volta "a Torino, alle Finals, a novembre 2024. Ci siamo parlati e sono stato anche nello spogliatoio, è stato lui a invitarmi. Gli ho detto che sono molto orgoglioso di lui e che continui così che lui è uno che dall'anno prossimo potrebbe vincere anche lo Slam. Secondo me a New York farà sicuramente bene perché è il suo terreno preferito e poi per l’anno venturo vediamo".