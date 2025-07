Jannik Sinner, impensabile a Londra: mai visto così

"Se ho realizzato? Non lo so… Abbiamo bevuto abbastanza, mi gira un po’ la testa, ma va tutto bene": Jannik Sinner, in giacca e cravatta, lo ha detto sorridendo durante i festeggiamenti dopo l'epocale vittoria a Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Poi ha mostrato con orgoglio la spilla che conferma il suo ingresso come socio onorario nel ristretto All England Club e ha aggiunto: "È davvero speciale avere qui la mia famiglia e tutto il team. È un evento davvero speciale".

E, riferendosi a Iga Swiatek, la tennista polacca che ha vinto il singolare femminile del torneo inglese, ha proseguito: "Vedere anche Iga qui con la sua famiglia e il suo team… È fantastico". Il torneo di Wimbledon, infatti, prevede che il vincitore dell’edizione partecipi a un ricevimento e balli con la vincitrice del torneo, la Swiatek in questo caso. Il video del ballo tra i due tennisti ha già fatto il giro del web.