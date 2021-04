Non è l'Arena, Gianluigi Paragone contro Pierpaolo Sileri: "Ma che ci stai a fare lì?". Anche Giletti è sconcertato

12 aprile 2021 a

Duro scontro a Non è l'arena tra Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, e Gianluigi Paragone, in collegamento con Massimo Giletti a La7. Si parla di Oms e del report sull'assenza di piano pandemico redatto dal dottor Francesco Zambon silenziato da Ranieri Guerra. Una vicenda che è costata il posto a Zambon, che si è dimesso.

"Nuovi documenti scottanti". Report rovina l'Oms? Bomba su Ranieri Guerra: "Indagato per informazioni false"

"Spero che possa essere preso da qualche altra parte e la sua competenza sfruttata", si rammarica Sileri. "Perché non l'hai preso come consulente?", lo incalza il senatore ex M5s, oggi leader di Italexit. "Come ben tu sai, o forse no, ti ringrazio per avermi fatto questa domanda perché mi metti la palla su un dischetto. Tu lo sai che l'ufficio del viceministro non è mai stato creato durante il precedente governo e che ho un capo della segreteria tecnica che non è stato pagato per 7 mesi, ho un generale dell'Arma dei Carabinieri che finalmente con il nuovo governo sono riuscito a prendere, un consigliere di Stato che non ho preso...".



"Ma che ci stai a fare lì?", chiede uno sconcertato Paragone, e anche Giletti sembra rimanere senza parole. "Te lo spiego - replica Sileri -. Per fare chiarezza quando capitano cose tipo il piano pandemico, a tirar fuori il caso è stato il sottoscritto, prima ancora di Report". "A me dispiace interfacciarmi con te, ma tu oggi rappresenti il Ministero - prosegue Paragone -. Il 14 dicembre 2020 viene pubblicata la mia interrogazione sul piano pandemico, alla fine si domanda se e quando il ministero intende far luce sulla quantomeno imbarazzante vicenda, chiarendo il proprio ruolo in relazione alla rimozione del dossier. Risposta? Non c'è. Se un Parlamento viene tenuto all'oscuro, di quale democrazia stiamo parlando? Speranza se ne deve andare!".

Il documento sparito mette all'angolo Speranza. Pandemia, una terribile menzogna del ministro per coprire Conte?







