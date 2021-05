Non è l'Arena, Filippo Facci ammutolisce Luca Telese: "Hai rotto le p***e. Non conduci più, fattene una ragione"

24 maggio 2021 a

"I ragazzi del caso Ciro Grillo erano tutti consapevoli di quello che stavano facendo? Io ho un dubbio, senza fare processi anche solo televisivi". Filippo Facci, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, va controcorrente e dà la sua lettura "generazionale" alla indagine per violenza sessuale su una 19enne che vede coinvolti il figlio di Beppe Grillo e tre suoi amici. "I ventenni di oggi non hanno una distinzione chiara e netta tra uomo e donna, vittima e carnefice, macho e donnicciuola...".

"Ogni parola che dice peggiora la situazione...", commenta sottovoce Luca Telese, in studio. E Facci, in collegamento, si inalbera: "Io non voglio essere interrotto". Inizia un vivacissimo confronto tra i due colleghi, decisamente sopra le righe: "E mica ce devi far' er comizio, Fili'". "Porca miseria, c'è un conduttore che lo stabilisce. Se il conduttore dice che devo stare zitto io sto zitto". "Eh vabbè ma se stai a fare il comizio...". E qui Facci perde il controllo: "Hai rotto le p***e Telese. Non sei più il conduttore, fattene una ragione".



"Va bene Filippo, cerchiamo di finire. Possiamo chiudere velocemente per dare possibilità di replica?", glissa imbarazzato Giletti. Ma la serata è stata caldissima, visto che Facci ha battibeccato anche con l'altro ospite in studio, l'avvocato Andrea Catizone, gelata con una battuta: "Sappiamo perché sei lì a parlare, perché sei moglie di Folena". E giù altri fuochi d'artificio, con la reazione stizzita della stessa Catizone e pure di Telese, che non pago provoca ancora Facci: "Ma che sei 'mbriago stasera?".

