L'aria che tira, "ma che fai?". Il leghista Candiani le ride in faccia e la grillina Ruocco sbrocca: volano gli stracci a La7

Scontro in studio tra Carla Ruocco del Movimento 5 stelle e Stefano Candiani della Lega ospiti di Francesco Magnani a L'aria che tira estate su La7. Il conduttore chiede alla pentastellata: "Chi comanda nel M5S? Grillo? Conte? Di Maio?". Una domanda che fa andare su tutte le furie la Ruocco: "Non è edificante questa espressione. Il reddito di cittadinanza è la voce del Movimento 5 Stelle, è un'istanza fortemente sentita dai cittadini" ma il leghista scoppia a ridere. "Cosa c'è da ridere?", sbotta la Ruocco. "Posso continuare a parlare?". Ma Candiani la incalza: "Avete avuto gli elenchi sequestrati fino all'altro giorno, non sapevate neanche chi rappresentava il partito davanti al tribunale".

Ma la Ruocco continua a parlare. E parla anche di Giuseppe Conte che parte da Napoli. "Napoli è simbolo dell'Italia intera ed è un grande risultato del Movimento 5 Stelle aver trovato una sintesi con il Pd in un territorio così importante". Secondo la pentastellata "bisogna tener conto dei temi, Conte ha fatto riferimento al reddito di cittadinanza, che è stata fondamentale per ammortizzare l'effetto devastante della pandemia sul sistema economico".



Mentre Candiani commenta quello che sta succedendo nel centrodestra di governo. "La proposta di Matteo Salvini è di federare il centrodestra, quella di Silvio Berlusconi è più spinta e c'è una riflessione in corso". Il leghista conclude quindi che "nel centrodestra c'è una volontà di essere coesi e di dare una proposta che ci porti alle prossime elezioni a essere vincenti. Alle prossime elezioni saremo tutti assieme".

