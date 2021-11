Non è l'arena, Pierpaolo Sileri contro Francesca Donato: "Numeri a ca***o di cane, mi fa tenerezza"

11 novembre 2021 a

a

a

Durissimo scontro a Non è l'arena tra Pierpaolo Sileri, sottosegretario alla Salute, e Francesca Donato, europarlamentare ex Lega. "Inizio ad averla anche simpatica - spiega Sileri a Massimo Giletti, su La7 -, però io poi se le chiedo quanti abitanti ha il Belgio immagino che lo sappia. Mi fa quasi tenerezza: il Belgio ha 11 milioni di abitanti, circa il 76% sono vaccinati. In proporzione è chiaro che in ospedale ci sian più vaccinati che non vaccinati".





"L'allarme inascoltato sul vaccino J&J". L'ultimo disastro di Speranza: 1,5 milioni di italiani in pericolo

"Seconda cosa: lei conosce il numero di morti in Belgio? Allora, avvocato, onorevole o come vuole essere chiamata: in televisione davanti a milioni di telespettatori si parla con i numeri. Se lei viene qua e dice le cose a ca***o di cane...". "Ma perché i numeri sono così diversi tra Italia e gli altri Paesi?", chiede la Donato. "Lei non sa neanche i numeri, sono delle idee buttate lì. Non sa nemmeno quanti sono i morti in Romania. Dice scemenze, lei è parlamentare europea e dovrebbe sapere quello che accade in Europa, è una mia rappresentante".

"Il vaccino non basta"? Nicola Porro smaschera Sileri, scenari da incubo: cosa ci aspetta

"Perché in Italia ci sono così pochi contagiati tra i vaccinati?", chiede la Donato. "Perché abbiamo un combinato tra vaccinati e persone che devono fare i tamponi". "Qual è la percentuale di controlli sui vaccinati? L'8%, perché con il Green pass non si controllano, mentre nel Regno Unito dove si fanno i tamponi a tutti si trovano molti più positivi asintomatici anche tra i vaccinati".

Replica Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE: "Le tesi della Donato? Uno può torturare i numeri fino a farli confessare, poi se uno i numeri li conosce poco... In Italia abbiamo il 25% delle persone vaccinate che si contagiano, i dati sono pubblici".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.