Garlasco, "segno sul collo": fango sulle gemelle K

A Lo Stato delle Cose , il talk show di Massimo Giletti, l'argomento centrale per tutta la puntata è stato il delitto di Garlasco. Un omicidio, quello di Chiara Poggi, che di fatto adesso riapre diversi scenari tra cui ad esempio la presenza di un nuovo indagato, Andrea Sempio. Ma in questa storia, in questi giorni, ci sono fughe in avanti, sussurri dalla procura e spesso dettagli ormai invecchiati col tempo che riemergono e provano a trovare una nuova collocazione in questa narrazione affamata di colpevoli o presunti tali. Ed è in questa chiave che nel corso della puntata de Lo Stato delle Cose viene mostrata una foto che risalirebbe a qualche giorno dopo l’omicidio di Chiara Poggi .

Nell’immagine ci sono le sorelle Stefania e Paola Cappa. Su quest'ultima di fatto si nota un segno sul collo. E su questo piccola macchia che appare come un graffio si prova a costruire un dibattito che tenta in modo imprudente di sporcare l'immagine della ragazza che, ripetiamolo, non è stata mai e poi mai, come del resto la sorella, indagata. Ma l'avvocato di Stasi, Antonio De Rensis, pone una domanda precisa: "Questa foto non dimostra nulla. Ma mi chiedo perché in fase di indagine non è stata mai chiesta l'origine di quel segno sul collo? Questo episodio sottolinea come sono state fatte le indagini nelle prime fasi". Insomma un dettaglio del tutto insignificante ma che certamente è strano non sia stato approfondito.