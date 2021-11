CartaBianca, Bruno Vespa contro la No vax Maddalena Loy: "Sono vaccinato tre volte, sa cosa spero per lei?"

17 novembre 2021 a

Durissimo faccia a faccia sui vaccini tra Bruno Vespa e Maddalena Loy. In studio a CartaBianca su Rai3 si parla di terza dose e il giornalista e conduttore di Porta a porta affronta a muso duro la No Green pass e no vax, esponente del collettivo di protesta Rete nazionale scuole in presenza.

"Le famiglie devono poter scegliere sul vaccino ai bambini - sottolinea la Loy -. Già ora c’è una discriminazione inaccettabile nei confronti degli studenti non vaccinati". Il tema è ormai noto da mesi ma sta tornando prepotentemente d'attualità con la quarta ondata alle porte, destinata a colpire i non vaccinati ma con pericolose ricadute anche per chi i è stato vaccinato senza una risposta immunitaria soddisfacente, come sottolineato qualche minuto prima dal professor Massimo Galli. "Questi sarebbero stati risparmiati se ci fossero stati più vaccinati", aggiunge il virologo.

Che fare? Obbligo vaccinale? Lockdown per i soli non vaccinati? "Sognavo un Paese che non avesse bisogno di minacciare per mettersi al sicuro", riflette sconsolata la giornalista Francesca Barra. "Ce la sentiamo di chiudere ristoranti e negozi? No, allora dobbiamo far sì che tutto resti aperto ma bisogna essere molto duri con chi non vuole vaccinarsi. Ci sono misure complesse ma da prendere in considerazione", spiega Vespa, che poi rivolgendosi direttamente alla Loy, seduta accanto, tuona: "Sono più al riparo che io ho fatto tre dosi rispetto a lei che non ne ha fatta nemmeno una. Spero arriverà la norma che non le permetterà di andare più al cinema, al ristorante, al teatro e allo stadio". Più chiaro di così, non si può.

E anche Andrea Scanzi, giornalista del Fatto quotidiano in collegamento con Bianca Berlinguer, si schiera a favore di un "super Green pass": "In Lombardia non vaccinati ricoverati in rianimazione sono venti volte di più rispetto ai vaccinati. Poi si possono ascoltare i Montesano e le Brigliadori, ma i dati sono questi"

