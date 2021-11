Non è l'Arena, Matteo Renzi da Massimo Giletti? Indiscrezioni clamorose: pare che Lilli Gruber...

17 novembre 2021 a

Preparate i pop-corn, lo spettacolo è assicurato. Già, perché nella serata di oggi, mercoledì 17 novembre, su La7 torna Non è l'Arena, il programma condotto da Massimo Giletti. E ospite d'onore per una lunga intervista a tu per tu, ecco Matteo Renzi, il leader di Italia Viva al centro da ormai due settimane di una ferocissima campagna mediatico-giudiziaria contro di lui, sullo sfondo l'inchiesta sulla fondazione Open. I principali animatori del plotone d'esecuzione impegnato contro l'ex premier sono Marco Travaglio col suo Fatto Quotidiano e Lilli Gruber, lady Otto e Mezzo, una che con Giletti ha un rapporto piuttosto burrascoso. Già, troppo lontani. Troppo poco-chic, per lei, Giletti (e figurarsi quanto è troppo poco radical...).

E insomma, a Non è l'Arena, per certo, Renzi troverà un'atmosfera meno elettrica. O meglio, non troverà davanti a sé un nutrito gruppo di persone il cui principale passatempo è picchiare durissimo contro di lui (esattamente come accaduto a L'aria che tira di quella Myrta Merlino che spiegava di sentire ancora "l'odore della polvere da sparo"). Lecito attendersi che Renzi, come al solito, picchierà duro, non farà sconti, risponderà al fuoco di chi nello studio di Giletti non si trova. E ci si interroga: considerati i trascorsi tra i due (con lei che non presentare il programma di lui al termine di Otto e Mezzo, giusto per pescare un esempio dal mazzo), chissà cosa ne pensa Lilli Gruber dell'ospitata di Renzi da Giletti...

Nel corso della puntata di questa sera, inoltre, un segmento sarà dedicato a Pippo Franco e all'inchiesta della procura di Roma sul giro di falsi Green pass che ha visto coinvolto il medico di base dei vip, Antonio De Luca, che per inciso era anche il medico di base di Pippo Franco. A questa parte del dibattito prenderanno parte Nunzia Schirilò, Luca Telese, Gianluigi Paragone, Nino Cartabellotta, Matteo Bassetti. Scintille assicurate, anche in questo caso.

