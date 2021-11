Non è l'arena, Nunzia Schilirò zittita dall'ex contagiata: "Cosa dovreste fare voi no vax"

18 novembre 2021 a

Durissimo scontro a Non è l'arena tra Laura Cosseddu e Nunzia Schilirò. Entrambe in collegamento con Massimo Giletti a La7, le due donne hanno storie diametralmente opposte: la prima, passata dal contagio da Coronavirus, ha visto il compagno morire sempre a causa del Covid, mentre la seconda è la vicequestore di Roma sospesa per le sue posizioni apertamente anti Green pass e vicine alle tesi dei no vax.

"Il mio compagno era lucido, quando mi ha salutato sapeva già che poteva morire - ha ricordato Laura -. Io ho sperato e pregato, ma dopo 18 giorni di terapia intensiva non è tornato. A tutte le persone lì in studio che parlano di numeri senza sapere nulla, io vorrei chiedere: se vostra madre, il vostro compagno o vostro figlio venisse ricoverato e non doveste più vederlo da un'ora all'altra, che cosa fareste? Vicequestore, cosa farebbe? Mi risponda e spero che dica qualcosa di intelligente perché finora ho sentito cose vergognose. Credo che sensibilità ed empatia le manchino tanto".

"Io non voglio fare polemica - replica la Schilirò -, noi chiediamo solo libertà, uguaglianza davanti alla legge, dignità del lavoro e un po' di felicità, il Covid c'è stato ed è stato una cosa gravissima ma speriamo di poter voltar pagina".

La signora Cosseddu le risponde immediatamente: "Non mi parli per favore di libertà, perché la libertà che voi no vax e no green pass avete la dovete a noi vaccinati. Voi non vaccinati dovreste finire in lockdown e smettere di lavorare, non vi interessa del prossimo!".

