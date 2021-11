L'aria che tira, il meloniano Donzelli contro Magnani: "Siete 5 contro 1, valuteremo se tornare"

25 novembre 2021 a

a

a

"Faccia quello che vuole". Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d'Italia, non prende bene l'interruzione improvvisa impostagli da Francesco Magnani, conduttore di L'aria che tira su La7 al posto di Myrta Merlino. Si parla di Covid e Super Green pass e Donzelli, rappresentante unico dell'opposizione in Parlamento, inizia il suo ragionamento.

Peti e rutti in diretta, L'aria che tira fuori controllo: che imbarazzo. Striscia, chi è il "porc***e"? | Video

"Noi abbiamo espresso la nostra contrarietà al Green pass così com'è fatto, siamo convinti che non sia utile e abbia pure creato dei problemi. Noi siamo stati i primi a dire che doveva servire anche per i parlamentari, è un messaggio totalmente folle quello che vede la gente fuori dal palazzo dover esibire il Green pass per andare a lavorare mentre noi eravamo liberi di entrare anche senza".

"Terrorista", "Ma vattene aff***". Maglie contro Bassetti, rissa brutale: volano insulti, panico in studio | Video

Magnani alza il braccio per dare la linea alla regia per la pubblicità. "Devo...", non riesce nemmeno a terminare la frase e Donzelli, visibilmente stizzito, lo sovrasta: "No però devo... Siete 5 contro 1. Va bene, faccia come vuole - sottolinea polemicamente allargando le braccia -. Sono a sua disposizione, tanto io non devo parlare... Faccia come vuole, a sua disposizione sempre, faccia quello che deve". "Non si arrabbi, Donzelli", si scusa imbarazzato Magnani. "No, ma è sempre a questo modo, faccia parlare tutti tranne me. Grazie a Dio siamo in una democrazia, chiamate 5 contro 1 e poi non lo fate parlare. Faccia quello che deve poi valuteremo noi se tornare al Green pass. Mi ha interrotto perché aveva qualcosa di più utile. Faccia pure".

"Corrotti e collusi, ecco chi vi paga. Myrta Merlino deplorevole". Il no-vax la insulta e lei... clamoroso in diretta tv | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.