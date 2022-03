Porta a Porta, Bruno Vespa lo inchioda? Crisi di nervi per Giuseppe Conte: "Pensi agli italiani", gelo su Rai

24 marzo 2022 a

Nervi tesissimi per Giuseppe Conte, il presunto leader di un M5s sempre più allo sbando, spaccato anche sugli aiuti militari all'Ucraina. E tutta la tensione del presunto avvocato del popolo esplode a Porta a Porta, il programma condotto da Bruno Vespa su Rai 1.

Già, perché il conduttore l'ha buttata lì, sornione: "Contrario però all'aumento delle spese militari...". Frase che ha fatto scattare Conte, che ha perso le staffe, una versione dell'avvocato piuttosto inconsueta: "Dobbiamo partecipare alla guerra?! Incrementare le spese per entrare in guerra domani mattina?! E’ questo il tema?", ha urlato. E ancora: "Ci stanno bombardando? Pensi agli italiani". Gelo in studio.

Dunque, nella sua intemerata, Conte ha ricordato come "ai cittadini dobbiamo dire che il raddoppio delle bollette, le difficoltà di arrivare a fine mese e gli interventi sanitari non ci interessano perché dobbiamo dedicarci alle spese militari". Parole che però non hanno convinto, affatto, Marcello Sorgi, che a sua volta lo ha infilzato: "Due settimane fa avete votato a favore dell’incremento, il vostro atteggiamento è mutato? I problemi del Covid c’erano anche allora". Giuseppe Conte colpito e affondato. Ancora.

