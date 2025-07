Reazione a Catena, "resto vedova!": attacco agghiacciante alle Uscio e Bottega

Ancora qui, ancora a Reazione a Catena, il game-show dall'indiscusso successo condotto da Pino Insegno su Rai 1. La puntata in questione è quella andata in onda sabato 12 luglio 2025, le campionesse in carica – le Uscio e Bottega, trio composto da Sara, Martina e Valentina – tornano in campo per difendere il titolo. A sfidarle ci sono i Si Bemolle, ovvero Emanuele, Giuseppe e Alessandro, un terzetto unito dalla passione per la musica (due di loro suonano strumenti, da qui il nome). Ma nonostante l'entusiasmo e l’energia dei nuovi arrivati, le detentrici del titolo riescono a imporsi anche questa volta.

Le Uscio e Bottega accedono all’Ultima Catena con un montepremi iniziale di 82mila euro, cifra già di per sé non altissima e che scende ulteriormente a 5.125 euro dopo l’uso dei due jolly. La parola da indovinare va collegata a “Scala” ed è composta dalle lettere iniziali “Gr” con la vocale finale “A”. Le concorrenti scelgono di acquistare il Terzo Elemento, che si rivela essere “Lente”. Con questo indizio, puntano su “Graduata”, risposta corretta che vale loro 2.563 euro.

Come di consueto, la puntata ha attratto una pioggia di commenti online, sui social in generale e su X in particolare. Il solito carnet di complottisti, rosiconi ed eccetera eccetera. C’è chi critica la dinamica del gioco: “Non esistono più i concorrenti di una volta che vincevano un bel gruzzoletto alla fine della puntata”. E ancora: “A Reazione a Catena conta solo l’intesa vincente. Se passi quella, accedi al finale. non contano nulla i soldi racimolati negli altri giochi, che senso ha? Non mi piace sta modalità di gioco!! Autori, date una coerenza al programma e al titolo, suvvia!!".