Dino Giarrusso e Luciano Nobili, la rissa: "Amico di chi fa a pezzi i giornalisti", "Schifoso". Insulti e stop alla diretta

Durissimo scontro in diretta a L'aria che tira su La7, nella puntata del 20 aprile tra Dino Giarrusso e Luciano Nobili. "Lascio a entrambi la possibilità di una risposta telegrafica in modo che il confronto torni civile. Giarrusso e poi Nobili", cerca di tenerli buoni il conduttore. Ma il brillino sbotta: "Mi ha strillato sopra e mi avete tolto il microfono", "l'ho fatto per te, per evitare che dicessi sciocchezze", risponde Nobili di Italia Viva.

"Se io non posso parlare perché appena dico una verità scomoda l'ospite in studio mi strilla sopra e mi si toglie il microfono questo è scorretto, abbi pazienza", insiste Giarrusso. "Non esiste che l'Italia abbia ceduto sovranità o peggio abbia messo i propri servizi segreti a disposizione di qualcuno, sono congetture deliranti di Repubblica", prosegue urlano il pentastellato. Che attacca Nobili: "L'Italia non è amico a differenza di Matteo Renzi di Stati che fanno a pezzi i giornalisti", dice riferendosi all'Arabia Saudita.

"Questa è una menzogna schifosa", tuona Nobili. "Non sei più alle Iene Giarrusso. "C'è una inchiesta in corso sui rapporti e sullo scambio di denaro tra Maduro e i 5 stelle. La politica estera del Movimento 5 Stelle è difficile giudicarla perché è cangiante. Peraltro c'è un altro Russiagate che è quello di cui ha parlato il Corriere. Cosa è successo con l'accordo di Conte con Putin quando sono arrivate spie russe in Italia?". La rissa per inciso è durata a lungo, fino a che i microfoni dei due sono stati staccati prima di dare la linea al TgLa7.

