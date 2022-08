Calenda si scaglia contro Berlusconi? E scoppia la polemica

05 agosto 2022 a

Silvio Berlusconi critica il Partito democratico, ed ecco che interviene Carlo Calenda. Il leader di Azione, appena siglato il patto con i dem, si sente tirato in causa e replica al numero uno di Forza Italia. Il Cavaliere, con un post su Twitter, scriveva: "L’accordo fra Calenda e Letta dimostra quello che abbiamo sempre detto: non vi è spazio per una terza forza di centro, il centro siamo noi. Parlo del centro vero, alternativo alla sinistra, quello del PPE che orgogliosamente rappresentiamo in Italia".

Per tutta risposta, la reazione di Calenda: "Guardi che il PPE è alleato con i Socialdemocratici (leggi PD) contro Salvini e Meloni. Quindi seguendo il suo ragionamento lei è un pericoloso bolscevico". Frasi che non sono piaciute agli utenti del web.

"Oddio adesso Calenda si mette a rispondere pure a Berlusconi, è messo molto male", scrive un utente mentre altri gli fanno eco: "Carle', io te vojo pure bene, ma non è che potemo arriva' così fino al 25 settembre eh. Fatte 'na partita a carte, 'na passeggiata, un centro commerciale, un bagno al mare, insomma lasciace sciorti 10 minuti...", "Se per questo i liberali di cui dici di far parte in Europa non sono alleati con l’estrema sinistra dei verdi e degli anticapitalisti alla Bonelli e Fratoianni in quanto a coerenza ti devi stare zitto, almeno per decenza, ma vedo che l’hai persa da un pezzo". Insomma, quello di Calenda è un vero e proprio boomerang.