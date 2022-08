Calenda dopo il vertice con Letta: "Se l'alleanza regge?". E i Verdi dicono sì al Pd

05 agosto 2022 a

Nuovo cinema centrosinistra. Oggi, venerdì 5 agosto, una delle giornate più folli per l'alleanza o presunta tale. E noi qui, spettatori interessati a goderci la baruffa e il possibile, probabile, schianto. Tutto verte attorno a Carlo Calenda, sempre lui, il leader di Azione che dall'alto - si fa per dire - del suo 5% nei sondaggi detta l'agenda al Pd ed Enrico Letta, con le sue "fatwe" contro Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, ossia contro Sinistra Italiana e Verdi.

Oggi lo scontro è stato durissimo: verdi e rossi attaccano Calenda, il quale replica affermando che "per voi non c'è spazio". Insomma fa tutto lui, decide tutto lui. Dunque, mister Azione si scaglia contro il 'pavido' Letta e contro il Pd, accusati di non prendere posizione e non difenderlo. Poi ancora, sempre su Twitter, Calenda attacca di nuovo Bonelli e chiama in causa Letta perché chiarisca la situazione: "Vorrei capire se si può pensare di lavorare insieme così Enrico Letta. Boh" scrive. Bonelli, lo aveva infatti definito un "bambino capriccioso che va educato" parlando di una "funzione pedagogica". Olè.

Ed è in questo contesto che, poco prima delle 18, si apprende di un nuovo vertice tra Letta e Calenda, presente anche Benedetto Della Vedova, segretario di +Europa, che sta con Calenda. Un vertice - nuova puntata di questa sorta di Conclave laico - tenuto segreto e di cui ha dato conto l'agenzia di stampa Agi. E quando hanno chiesto a Calenda, dopo l'incontro, se l'alleanza regge ancora, quest'ultimo ha replicato sibillino: "Non ho nulla da dire". Insomma, tutto è possibile.

Infine, l'ultimo colpo di scena: i Verdi hanno infatti comunicato il loro "sì" all'alleanza con il Pd. Il cespuglietto green ha sciolto la riserva che teneva in sospeso l'alleanza di centrosinistra, in attesa della decisione finale di Fratoianni per Sinistra Italiana, che potrebbe anche apparentarsi col M5s. E ci si chiede: ora Calenda, dopo aver insultato Bonelli tutto il giorno, cosa farà? Si ingoia i Verdi? Oppure no? Non ci resta che attendere la prossima puntata della sit-com.