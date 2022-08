Guido Crosetto si scaglia contro Stefano Bonaccini: "Che rabbia"

11 agosto 2022 a

Botta e risposta a distanza tra Guido Crosetto e Stefano Bonaccini. Il co-fondatore di Fratelli d'Italia si è lasciato andare a un plauso di Giorgia Meloni per poi attaccare chi la critica. Parole che però hanno scatenato la reazione del governatore dem dell'Emilia-Romagna. "Giorgia Meloni è preparata. Giorgia Meloni parla la lingue. Giorgia Meloni parla agli italiani e si rivolge alla comunità internazionale. Giorgia Meloni dice parole chiare su FDI e sul fascismo - è il tweet dell'imprenditore -. Che rabbia non riuscire a chiuderla nel pregiudizio che avevate costruito per lei, eh".

Immediata la replica di Bonaccini: "Il partito guidato da Meloni ha votato contro il PNRR per compiacere il poco liberale (eufemismo) Orban, tifa per Trump, Le Pen, Bo Johnson e Bolsonaro. Ha lisciato il pelo ai no-vax e combattuto Draghi. Ecco perché io sto dalla parte opposta. Mai nemico, ma fiero avversario".

Finita qui? Neanche per sogno. Crosetto infatti dà una vera e propria lezione all'esponente del Partito democratico: "È giusto essere avversari ma informandosi 1) FDI non ha votato contro ma si è astenuta, motivando. 2) Orban non è nell’ECR ma era nel PPE. 3) Non ha tifato per nessuno. 4) Ha fatto un’opposizione istituzionale e seria: volevi 100% del parlamento? 5) Non ha assecondato main stream".