Domenica In, Mara Venier in lacrime: "Non me lo merito"

"Non mi merito tutto questo affetto. Non merito tutto questo", Mara Venier lo ha detto in lacrime al termine dell'ultima puntata della stagione di Domenica In su Rai 1. Il programma vede la conduttrice al timone da 7 anni. Personaggi di spicco della tv italiana hanno voluto renderle omaggio con messaggi pieni di affetto e stima. "Chi vivrà vedrà", ha detto allora la presentatrice alludendo al futuro. A mandarle dei videomessaggi sono stati, tra gli altri, Carlo Conti, Massimo Ranieri, Milly Carlucci, Antonella Clerici, Lino Banfi. "È la tua settima edizione consecutiva, ci hai regalato tante emozioni, riflessioni come solo tu sai fare", ha detto Conti.

Massimo Ranieri ha intonato un appello: "Non darci questo tormento, non lasciarci, torna a settembre", ricordandole che "quella è casa tua, non devi andare via". "Qual è il format di Domenica In? Mara Venier", ha detto invece Vincenzo Mollica. A quel punto la Venier si è commossa e ha commentato: "Non mi merito tutto questo affetto. Non merito tutto questo". E ancora: "Grazie al pubblico, prima di tutto. Quando io dico è l'ultima è perché ci credo veramente". Poi, con le lacrime agli occhi, ha spiegato che "non sono stati mesi facili per la mia vita privata. E non so cosa dirvi adesso",