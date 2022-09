L'aria che tira, Ascani ride in faccia al grillino: "Questo è troppo"

29 settembre 2022 a

Il rapporto tra Movimento 5 Stelle e Pd può rinascere? Secondo Myrta Merlino, a giudicare dalle risposte di Giuseppe Conte, sì. Ma a giudicare dalla rissa a L'aria che tira tra il grillino Riccardo Ricciardi e la dem Anna Ascani risulta improbabile, se non quasi impossibile.

Ospite in studio a La7, Ricciardi fa una smorfia di fronte all'ipotesi di un ritorno di fiamma. "All'opposizione non c'è alcun obbligo di avere degli accordi. E ricordo che sulla giustizia, per esempio, il Pd in questa legislatura è stato spesso più d'accordo con Forza Italia e la Lega che non col M5s. Su alcune mire che avrà la destra sulla giustizia ci opporremo". "Ma il salario minimo il Pd lo fa però", sottolinea la Merlino. "Se avesse voluto farlo lo avrebbe fatto con questa legislatura e non ha voluto, c'era una nostra proposta di legge e non l'ha votata".





A questo punto la dem Ascani, in collegamento, esplode e scuote il capo sconcertata: "Avete governato 5 anni, 5 anni, avete governato 5 anni...", ripete come un mantra. "Io non ho interrotto e ho ascoltato con rispetto", replica Ricciardi. "Hai ragione ma è veramente troppo - ribadisce la Ascani -. Io ho parlato del mio partito, tu prova a parlare del tuo". "Ma noi con chi la facciamo la convergenza, se loro stessi non sanno che cos'è il Pd?". Buona opposizione di centrosinistra a tutti: preparate i popcorn.