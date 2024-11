Silvia Sardone, il piddino Romano attacca la Lega e lei sbadiglia: "Mi annoia"

08 novembre 2024 a

Stesso copione a sinistra. A L'Aria Che Tira nella puntata di venerdì 8 novembre ecco che si collega Paolo Romano. Il consigliere regionale lombardo del Partito democratico esordisce attaccando - come al solito - il governo. "La sospensione di Christian Raimo è assurda e inquietante, va ritirata immediatamente". Poco importa però a Romano se il professore sia stato sospeso con una decurtazione dello stipendio per alcune offese nei confronti del ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara.

Ma tornando all'esecutivo, ecco che Romano se la prende con la leghista Silvia Sardone e i suoi alleati, anche lei ospite di David Parenzo: "Purtroppo questa è la destra che odia lavoratrici e lavoratori e che se la prende con i più deboli mentre coccola i più forti. Salvini, capo della Lega dove milita anche Valditara, oggi attacca i lavoratori del trasporto pubblico in sciopero, qualche settimana fa se la prendeva con un singolo operaio colpevole di aver bloccato il traffico ferroviario nazionale per aver piantato un chiodo nel posto sbagliato, come se un singolo chiodo potesse davvero bloccare tutta Italia".

Per Romano "siamo alla punizione diretta dei dipendenti dello Stato che criticano il governo. La verità è che questa destra fa del finto vittimismo: sono loro a non accettare nessuna critica e a prendersela con chi è più debole e non ha voce, mentre tutelano chi ha stipendi da centinaia di migliaia di euro o chi è potente". Finita qui? Niente affatto: "Un partito che preferisce Putin a Mattarella dovrebbe vergognarsi". A quel punto la Sardone non proferisce parola, ascolta e risponde a modo suo. Come? Con uno sbadiglio. "Mi annoia, non mi entusiasma neanche...", commenta senza mezzi termini.